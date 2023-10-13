Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 13.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:11
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tugay Yerli (33) yönetimindeki 55 AAN 957 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde kullandığı bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Toruner'e (75) çarptı.
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.