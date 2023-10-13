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        Salıpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:10
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        Salıpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Aralarında alacak verecek meselesi bulunan N.A. ile Y.Ş, Bereket Mahallesi Şehit Orhan Erdoğan Caddesi'nde N.A'nın iş yerinin önünde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ş. yanında bulunan bıçakla N.A'yı yaraladı.

        Özel araçla Salıpazarı Devlet Hastanesine götürülen N.A, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekibince yakalanan Y.Ş. ise Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğe götürüldü.

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