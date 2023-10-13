Türk Kızılay Çarşamba Kan Alma Birimi hizmete açıldı

Türk Kızılay Çarşamba Kan Alma Birimi, hizmete girdi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın bir Türkiye markası değil, dünya markası olduğuna işaret etti.

Kızılayın her felakette, her afette insanların yardımına koştuğunu vurgulayan Yıldırım, "Kızılayımız beslenme, yardım ve kan konusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün Kızılayımıza yakışır bir birimi ilçemize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halit Doğan da insanların en fazla canının yandığı zamanların, kana ihtiyaç duyduğu, hastalandığı dönemler olduğunu dile getirdi.

Çarşamba'da kan vermeye rağbeti gösterildiğini vurgulayan Doğan, "Bu anlamda hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnsanlarımızın hem kan verme hem de kan bulmaya ihtiyaç duyduğunda kolayca ulaşabilecekleri bir noktaya merkezimizi açıyoruz. Çarşamba'mız ve Kızılayımız için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu ise Türkiye'nin yanı sıra belki de isimlerini duymadıkları memleketlerdeki insanlara el uzatmaya çalışan bir kurum olduklarının altını çizerek, "Dünyadaki 147 ülkeye el uzattık. Bu, tamamen bu ülkenin manevi gücü sayesinde oldu. Unutmamalıyız ki kan her zaman acil ihtiyaçtır ve bu nedenle her zaman düzenli kan bağışında bulunmalıyız. Yeri geldi kan bağışları düştüğünde 1 ünite bağış alırken, 2 ünite kan verdik. Kanın kimyasal bir taklidi yok. Bu nedenle kan bağışlarımızdan geri kalmamalıyız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanı Uğur Gökçe de Çarşamba halkının kan bağışlarıyla rekor kırdığını dile getirerek, yapının kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yaptıkları kan bağışları sonucunda madalya almaya hak kazananlara madalyaları verildi, ardından kan alma biriminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış programına Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.