Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesine tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesine tepki gösterildi.

        Köprülü Mehmet Paşa Camisi önünde cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

        Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Korkmaz'ın okuduğu açıklamada, İsrail tarafından Gazze'ye yönelik saldırılar kınandı.

        Açıklamanın ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından ölenler için dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
        Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
        Türk Kızılay Çarşamba Kan Alma Birimi hizmete açıldı
        Türk Kızılay Çarşamba Kan Alma Birimi hizmete açıldı
        Salıpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Salıpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Suat Kılıç: Mazlumdan değil zalimden yana tavır takınıyorlar
        Suat Kılıç: Mazlumdan değil zalimden yana tavır takınıyorlar
        Havza'da lise öğrencilerine değerler eğitimi veriliyor
        Havza'da lise öğrencilerine değerler eğitimi veriliyor