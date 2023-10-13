Vezirköprü'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesine tepki gösterildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesine tepki gösterildi.
Köprülü Mehmet Paşa Camisi önünde cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Korkmaz'ın okuduğu açıklamada, İsrail tarafından Gazze'ye yönelik saldırılar kınandı.
Açıklamanın ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından ölenler için dua edildi.