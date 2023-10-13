Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:17
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatih Mahallesi Dalaman Sokak'ta motosiklet sürücüsü T.B'yi durdurdu.
Yapılan incelemede, motosikletin 15 gün önce çalındığı belirlendi.
Çekici vasıtasıyla götürülen motosiklet, sahibine teslim edildi. Şüpheli T.B. ise emniyete götürüldü.