Ankara Vezirköprü Platformu Derneğinden 120 öğrenciye kırtasiye yardımı

Ankara Vezirköprü Platformu Derneği tarafından, Vezirköprü ilçesinde 120 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunacak.

Dernek başkanı Mustafa Sezer, Vezirköprü Kültür Merkezi önünde yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kırtasiye malzemelerini getirdiklerini söyledi.

İş insanlarının Vezirköprü'nün köylerinde başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla 120 okul ve beslenme çantası hediye ettiğini anlatan Sezer, bunları köy okullarına vereceklerini ifade etti.

Çantaların içinde de kalem, defter, silgi, not defteri, pastel boya, kuru kalem bulunduğunu anlatan Sezer, "Ankara'da okuyan Vezirköprülü üniversite öğrencilerimize elimizden geldiğince destek olacağız. Kasım ayında Ankara'da kahvaltı programı yapacağız. Öğrencilerimizle iş adamlarımızı tanıştıracağız. Geçen yıl 300 lira burs imkanı sağlamıştık. Bu yıl ise öğrenci başına 500 lira 9 ay boyunca burs imkanı sağlayacağız." dedi.

Sezer, evde kalmak isteyen üniversite öğrencilerine de yardımcı olduklarını anlatarak, "Onlar için de eşya yardımı yapıyoruz. Öğrencimize masa, yatak, çamaşır makinesi gibi eşyalar veriyoruz. Vezirköprü'nün kültürel değerlerini, manzarasını, doğasını, tablolaştırıp bunları ziyaret ettiğimiz kişilere hediye ediyoruz. İlçeyi tanıtıyoruz, platformumuzu tanıtıyoruz, ayrı zamanda da Vezirköprü'müze de katkı amaçlı ziyaretlerimiz sürüyor." diye konuştu.