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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:13
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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

        Gisdol, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolcuların kendisini çok iyi karşıladığını aktardı.

        Samsunspor'da olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Daha önce Samsunspor'un bu durumuna benzer tecrübelerim oldu. Hamburg, Köln ve Hoffenheim gibi takımların hepsi ligde kaldı. Herkes de bunun farkında, bu sebepten dolayı buraya geldim. Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak." ifadelerini kullandı.

        Göreve iki gün önce başladığını, yüksek tempoda antrenmanlarına devam ettiklerini anlatan Gisdol, "Oyuncularımla konuştum, hepsi forma için ellerinden gelenin en iyisini yapıp savaş veriyor. Kendilerine tavsiyelerde bulundum. Artık geçmişte olan her şey geride kaldı. Şimdi yapmamız gereken tamamen şu ana odaklanmak. Tam olarak oyuncularım da bunu yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımla Antalya'da kampta olduğu için Samsun'u göremediğine işaret eden Gisdol, şunları kaydetti:

        "Samsun'a gitmeyi dört gözle bekliyorum. Çok merak ettiğim bir şehir. Taraftarımız zaten futbolu bilen bir taraftar grubu. Samsun, şehir olarak futbol şehri. Çok güzel şeyler duydum, zaten bu sebeple buraya geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim, yüzde 100'ümüzü vereceğimizi onlar da bilsin. Oyuncularımız da her zaman her maçta sahada yüzde 100'ünü verecek. Taraftarımız da bunu sahada fark edecek. Onların desteğiyle beraber çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum."

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