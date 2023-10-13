Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'nı başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milli okçu Mete Gazoz'un da katılımıyla Samsun'da düzenlenen 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'nı başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yüzme, okçuluk, koşu, satranç, bowling, masa tenisi ve kort tenisi olarak 7 branşta gerçekleştirilen Adalet Spor Oyunları'na Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilden 421 adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personel katılıyor.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen Adalet Spor Oyunları'nın startını Bakan Tunç ve milli okçu Mete Gazoz birlikte verdi.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, oyunlar kapsamında müzik ve eğlence programları da bulunduğunu belirterek, "Müzik ve eğlenceyi kaldırarak bu geceyi Filistinlilerle dayanışma gecesine dönüştürdük. Maalesef Filistin'de bir katliam yaşanıyor, insan hakları ihlali yaşanıyor. Filistin'de, Gazze'de çocuklar bombaların altında katlediliyor. Mazlum insanlar maalesef orada abluka altına alınmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü önünde Gazze'nin büyük sıkıntı içinde olduğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak dualarımız ve desteklerimiz onların yanında. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Filistin ile ilgili duyarlılığını başından beri takip ediyoruz. Yıllardan beri toprakları işgal edilen Filistin halkı 365 kilometrekareye sıkıştırıldı, abluka altına alındı. İsrail'in işgali altındaki topraklarında uzun yıllardır sıkıntı çeken Filistinliler, özellikle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, İsrail'in hukuk dışı, hukuk tanımaz, insan haklarına aykırı tutum ve davranışları hep eleştirdiğim hususlardı. 1967 yılı sınırlarına geri dönülmeli ve Filistin'de iki devletli bir yapının mutlaka oluşturulması noktasındaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden de her platformda dile getirdi. Bugün yaşanan hukuksuzluklar, bugün yaşanan sıkıntılar maalesef İsrail'in bölgedeki işgalci tutumundan kaynaklandı. Onların arkasındaki güçler onları şımarttı. Küresel güçlerden kaynaklanan ve bugün geldiğimiz noktada dünyanın seyirci kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız."

Türkiye'nin ikinci 100 yılının başladığını dile getiren Tunç, "Türkiye, gençlerimizin omuzlarında yükselecek, evlatlarımızın, çocuklarımızın omuzlarında yükselerek inşallah. Güçlü Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ülkesini hep beraber inşa edecek. İkinci 100 yıl inşallah gençliğin 100 yılı olacak, çocuklarımızın 100 yılı olacak, adaletin yüzyılı olacak. Türkiye olarak dünyada hakkaniyetin, adaletin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak öncelikle insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılış meşalesi ve müzik programlarının iptal edildiği seremonide Bakan Tunç ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Altunsoy ve milli sporcu Mete Gazoz, oyunları başlattı.

Adalet Spor Oyunları, 15 Ekim Pazar günü sona erecek.