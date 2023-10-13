Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'nı başlattı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milli okçu Mete Gazoz'un da katılımıyla Samsun'da düzenlenen 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'nı başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'nı başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milli okçu Mete Gazoz'un da katılımıyla Samsun'da düzenlenen 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'nı başlattı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yüzme, okçuluk, koşu, satranç, bowling, masa tenisi ve kort tenisi olarak 7 branşta gerçekleştirilen Adalet Spor Oyunları'na Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilden 421 adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personel katılıyor.

        Adalet Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen Adalet Spor Oyunları'nın startını Bakan Tunç ve milli okçu Mete Gazoz birlikte verdi.

        Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, oyunlar kapsamında müzik ve eğlence programları da bulunduğunu belirterek, "Müzik ve eğlenceyi kaldırarak bu geceyi Filistinlilerle dayanışma gecesine dönüştürdük. Maalesef Filistin'de bir katliam yaşanıyor, insan hakları ihlali yaşanıyor. Filistin'de, Gazze'de çocuklar bombaların altında katlediliyor. Mazlum insanlar maalesef orada abluka altına alınmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

        Dünyanın gözü önünde Gazze'nin büyük sıkıntı içinde olduğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

        "Türkiye olarak dualarımız ve desteklerimiz onların yanında. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Filistin ile ilgili duyarlılığını başından beri takip ediyoruz. Yıllardan beri toprakları işgal edilen Filistin halkı 365 kilometrekareye sıkıştırıldı, abluka altına alındı. İsrail'in işgali altındaki topraklarında uzun yıllardır sıkıntı çeken Filistinliler, özellikle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, İsrail'in hukuk dışı, hukuk tanımaz, insan haklarına aykırı tutum ve davranışları hep eleştirdiğim hususlardı. 1967 yılı sınırlarına geri dönülmeli ve Filistin'de iki devletli bir yapının mutlaka oluşturulması noktasındaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden de her platformda dile getirdi. Bugün yaşanan hukuksuzluklar, bugün yaşanan sıkıntılar maalesef İsrail'in bölgedeki işgalci tutumundan kaynaklandı. Onların arkasındaki güçler onları şımarttı. Küresel güçlerden kaynaklanan ve bugün geldiğimiz noktada dünyanın seyirci kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız."

        Türkiye'nin ikinci 100 yılının başladığını dile getiren Tunç, "Türkiye, gençlerimizin omuzlarında yükselecek, evlatlarımızın, çocuklarımızın omuzlarında yükselerek inşallah. Güçlü Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ülkesini hep beraber inşa edecek. İkinci 100 yıl inşallah gençliğin 100 yılı olacak, çocuklarımızın 100 yılı olacak, adaletin yüzyılı olacak. Türkiye olarak dünyada hakkaniyetin, adaletin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak öncelikle insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Açılış meşalesi ve müzik programlarının iptal edildiği seremonide Bakan Tunç ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Altunsoy ve milli sporcu Mete Gazoz, oyunları başlattı.

        Adalet Spor Oyunları, 15 Ekim Pazar günü sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        100. Yıl Adalet Oyunları Samsun'da başladı
        100. Yıl Adalet Oyunları Samsun'da başladı
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak"
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak"
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Ankara Vezirköprü Platformu Derneğinden 120 öğrenciye kırtasiye yardımı
        Ankara Vezirköprü Platformu Derneğinden 120 öğrenciye kırtasiye yardımı
        Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
        Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
        Vezirköprü'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Vezirköprü'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı