Bem-Bir-Sen Samsun Şubesi Bölge İstişare Toplantısı yapıldı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanlığı Havza ve Vezirköprü Bölge İstişare Toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanlığı Havza ve Vezirköprü Bölge İstişare Toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli başkanlığında Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkan yardımcı Sabri Keskinoğlu, denetim kurulu üyesi Hüdai Baltacı, sendikanın iş yeri temsilcileri Havza İtfaiye Grup Amiri Ali Fişekçi, Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, SASKİ Vezirköprü Şube Müdürü Osman Çalışkan, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri ile sendika üyeleri katıldı.

Gayretli, sendika olarak bağlarını güçlendirmek ve üyelerinin sıkıntı ve taleplerinin tespiti adına bu tür toplantıları önemsediklerini dile getirerek, "Gücümüzü aldığımız üyelerimiz ile bundan sonraki süreçte daha sık bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Sendika olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz kazanımlar ile üyelerimize katkı sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Toplantıda iş yeri temsilcileri ve üyelerin talep, öneri ve sorunlarını ile çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.