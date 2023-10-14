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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:15
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste 367,49 gram sentetik uyuşturucu, 1,67 gram esrar ile uyuşturucu kullanımına yarar aparat bulundu.

        Operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada ise şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta uyuşturucu niteliğindeki 1338 sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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