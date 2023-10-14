Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu ticareti yapma ile silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 32 kişi yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.