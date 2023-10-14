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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:19
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İstanbul'dan hava yoluyla 13 Ekim'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen 2 şüphelinin üst aramalarında, iç çamaşırlarında koli bandına sarılmış 963 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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