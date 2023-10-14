Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul'dan hava yoluyla 13 Ekim'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen 2 şüphelinin üst aramalarında, iç çamaşırlarında koli bandına sarılmış 963 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.