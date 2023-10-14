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        OMÜ mezunları Samsun'da bir araya geldi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "OMÜ Mezunlar Günü 2023" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:18
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        OMÜ mezunları Samsun'da bir araya geldi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "OMÜ Mezunlar Günü 2023" etkinliği gerçekleştirildi.

        OMÜ Konukevi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren ve Prof. Dr. Sevim Alışır, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eski milletvekili Akif Gülle, eski Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, TÜİK Bölge Müdürü Halil Emecen ile Prof. Dr. Murat Terzi, Mezunlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın, akademisyenler ve mezun öğrenciler katıldı.

        Ünal, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerinin yaklaşık yarım asırdır bölgesindeki önemli aktörlerden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

        Üniversitelerinin günün değişen şartlarına uyum sağlayarak yoluna her geçen gün daha güçlü devam ettiğini dile getiren Ünal, "Öğrenciler tarafından tercih edilen ve güçlü kurumsal yapısı olan bir üniversiteyiz. OMÜ'nün rekabet gücünün artması, uluslararası üniversite olma yolunda bilime, teknolojiye ve topluma katkı sağlayabilmesi için mezunlarımızın geri dönüşleri son derece önemli. Mezunların taleplerde, önerilerde ve hatta eleştirilerde bulunması gerekiyor. Bu geri dönüşlerin kaliteli eğitim verilmesinde bize destek sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ünal, 2020'de göreve geldikten sonra OMÜ'nün yeni söylem ve vizyonla yola devam etmeye başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Değişen dünya şartlarına göre eğitimde revizyona gidilmesi yönünde çalışmalarda bulunduk. AR-GE'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunduk. Proje yapılabilirlik düzeyini lisans seviyesine çekerek genç girişimcileri desteledik. Bu sürecin hemen arkasından sonuçları görmeye başladık. Ulusal ve uluslararası endekslerde OMÜ ciddi anlamda yükselmeye başladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda OMÜ, kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversitemiz, TÜBİTAK 2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 2021 yılına göre 11 basamaklık sıçrayışla Türkiye'deki üniversiteler arasında 35. sıraya yerleşti. 2020 yılında URAP üniversiteler sıralamasında 31. sırada olan OMÜ, 2021'de 28, 2022'de 26. sıraya yerleşti. Ayrıca THE World University Rankings ve GreenMetric gibi uluslararası endekste başarılar elde ettik. Bazı alanlarda dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardık."

        Altın ise mezunlarla iletişimlerini devam ettirmek adına mezun bilgi sistemini kullandıklarına işaret ederek, "Üye olmayanların sisteme üye olmalarını, üye olanların ise bilgilerini güncellemelerini rica ediyorum. Bu sistem üzerinden sizlerle iletişime geçerek faaliyetler, programlar düzenlemek istiyoruz. Sizlerin tecrübelerinden ve kariyer yolculuğunuzdan istifade ederek öğrencilerimize destek olmanızı, yol göstermenizi talep ediyoruz." diye konuştu.

        Programda OMÜ Halk Oyunları Topluluğu üyeleri gösteri, OMÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri de dinleti sundu.

        Ayrıca 1984 mezunu Prof. Dr. Nalan Kızıltan, 1987 mezunları Mehmet Levent Sürek ve Doç. Dr. Ali Vaiz Garipoğlu ile 2013 mezunu Doç. Dr. Ruveyde Aydın'a hediyeler verildi.

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