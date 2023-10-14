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        Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması Samsun'da başladı

        Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) Samsun'da, Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:15
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        Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması Samsun'da başladı
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        Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) Samsun'da, Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması düzenlendi.

        THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi iş birliğinde organize edilen yarışmaya Türkiye genelinden 52 paraşütçü katılıyor.

        Yarışmada Gül Tepe'den havalanan sporcular, yaklaşık 15 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra hedef noktasına inebilmek için mücadele etti.

        Bazı sporcular hedefi tuttururken, bazıları ise hedefe ulaşamadı.

        THSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, uzun yıllardır Gül Tepe'den uçtuklarını söyledi.

        Gül Tepe'nin şehir merkezine yakın olmasının avantaj sağladığını dile getiren Yılmaz, "Yıl boyunca uzun dönem uçuş imkanı sağlayan bir tepedir. Bu sporun burada gelişmesine çok faydası oldu. Yıl boyunca sadece Samsun'dan değil, çevre illerden de buraya gelip uçuş yapan sporcularımız var." dedi.

        Yılmaz, Gül Tepe'de federasyonun desteğiyle bu yıl ilk kez paraşüt yarışması düzenlendiğini belirterek, "Havanın da uçuş imkanı tanımasıyla yeterli katılım sağlandı. Amaç, Gül Tepe'den kalkan paraşütçülerin belirlenen hedefe en yakın iniş yapmasıdır. Hedefe en yakın inen yüksek puan alıyor. Sporcular 5 uçuş yaptıktan sonra en iyi puanı alıp dereceye girenler belirlenecek." ifadelerini kullandı.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

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