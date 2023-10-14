MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur seçildi

MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur yeniden getirildi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, mevcut başkan Burhan Mucur tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde mevcut 585 delegeden oy kullanan 380'inin tamamının oyunu alan Mucur, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu ise Aykut Çepni, Ayhan Koçal, Ali Hikmet Karaosmanoğlu, Ceyhun Çatalsakal, Hasan Güler, Şenol Ölmez, Ahmet Topak, Büşra Celebi, Emre Sesli, Harun Karapıçak, Sevgi Çatalsakal, Sabri Coşkun, Ayfer Cömert, Cemalettin Kabataş, Ahmet Gonca, Gençosman Çoklar, Levent Kaya, Selçuk Bolat, Adem Memiş, Serhan Hacıhüseyinoğlu, Süleyman Şeker, Mustafa Şen, Mustafa Yıldırım ve Musa Kazım Sönmez'den oluştu.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhuriyet kurulurken, Kurtuluş Savaşı başlarken nasıl Atatürk Tütün İskelesi'nden yola çıktıysa Milliyetçi Hareket Partisinin de Samsun'dan büyüklerinin rehberliği altında yürüyüşe geçeceğini söyledi.

Mucur ise daha güçlü, çağdaş ve büyük Türkiye Cumhuriyeti ideali için siyasette yer aldıklarını dile getirerek, "Seçimde mağlup olanlar, bugün partilerini dahi yönetemiyor. Seçim döneminde koltuk yarışına girenler, bugün küçük çocuklar gibi birbirini şikayet etmektedir. Bazıları da sözde dava arkadaşlarını duvardan duvara vurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kongreye MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MYK ve Siyasi Etik Kurul Üyesi Hüseyin Edis, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer katıldı.