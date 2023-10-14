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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:31
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

        Operasyonda iki ev ve bir araçta 872,51 gram sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar, 0,33 gram kokain, 18 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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