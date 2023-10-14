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        Samsun'da hafif ticari aracın hendeğe devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın hendeğe devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:34
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        Samsun'da hafif ticari aracın hendeğe devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın hendeğe devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Canan C'nin (29) kullandığı 55 EK 058 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi mevkisinde köpeğe çarpmamak için manevra yapılınca hendeğe devrildi.

        Kazada araçta bulunan ve yaralanan Nurdagül C. (54), Emine D. (48) ve Kadriye D. (56) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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