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        Samsun'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Havza ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:20
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        Samsun'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Samsun'un Havza ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

        İcadiye Mahallesi Kalender Sokak'ta Cevat Şimşir'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, yalnız yaşayan Cevat Şimşir'in (62) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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