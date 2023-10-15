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        Samsun'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:33
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        Samsun'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
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        SAMSUNAA)- Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

        25 Mayıs Mahallesi Sağlık Sokak'ta Sinan Çevik'in ikamet ettiği iki katlı betonarme evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın bitişikteki iki katlı boş eve de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine Çevik ailesi evden çıkarıldı, olay yerine itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.

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