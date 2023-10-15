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        Bafra'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı

        Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100.Yılı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:50
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        Bafra'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı
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        Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.Yılı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, başladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, kamu çalışanları, esnaf, mahalle sakinleri ve okulların kurduğu 15 takım, 115 sporcu katıldı.

        Bafra Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, "Bafra Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası şenlikleri, Voleybol branşı turnuvası açılış maçları ile başladı. tüm Bafralı hemşehrilerimiz maçlarımıza davetlidir." diye konuştu.

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