Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı

        Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Vatandaşların sağanak sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!

        Benzer Haberler

        Samsunlu dünya şampiyonu Doğan: Zirveye çıkmak zor, devam ettirmek daha da...
        Samsunlu dünya şampiyonu Doğan: Zirveye çıkmak zor, devam ettirmek daha da...
        Samsun'da şeker pancarı hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
        Samsun'da şeker pancarı hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
        Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Terme Çayı'nda sel ve taşkınları önlemek için ıslah çalışmaları başladı
        Terme Çayı'nda sel ve taşkınları önlemek için ıslah çalışmaları başladı
        Türk Kızılay gönüllüleri Samsun'da bir araya geldi
        Türk Kızılay gönüllüleri Samsun'da bir araya geldi
        Samsun'da 2 yangın: 1 kişi öldü, 3 ev kül oldu
        Samsun'da 2 yangın: 1 kişi öldü, 3 ev kül oldu