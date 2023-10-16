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        Kadın çiftçiler tarımsal projeler ile destekleniyor

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçi bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:58
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        Kadın çiftçiler tarımsal projeler ile destekleniyor
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        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçi bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir." dedi.

        Sağlam, yaptığı açıklamada, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın çiftçilerin gününü kutladı.

        Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanması noktasında kadın çiftçilerin rolünün yüksek olduğunu bildiren Sağlam, tarımın her dalında önemli olan kadının, kırsal kalkınmanın da merkezinde olduğunu belirtti.

        Sağlam, "Kurumumuz, kırsal alanda kadın gücünün tarımsal üretim açısından önemini ve kıymetini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle de son yıllarda tarımsal alanda verilen ayni ve nakdi destekler konusunda kadın çiftçileri öncelemiş, sadece 'Genç Çiftçi Proje Destekleri'nin yüzde 70'i kadın üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Kadın çiftçilerin her geçen gün çeşitli proje ve organizasyonlarla sahada daha fazla görev aldıklarını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

        "2023 üretim yılı için ÇKS'de 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçi bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. TARSİM tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5'lik indirimi Bakanlığımız 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkaracaktır. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5'lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15'lik bir prim indirimi uygulayacağız. Hayvancılık projelerimizde kadın üreticilerimize öncelik tanıyarak hindi, kaz, ipekböceği yetiştiriciliği ve arıcılık projeleri ile düve alım desteğimiz kapsamında 18-40 yaş arası kadın çiftçilerimize 5 ila 20 aralığında ilave puan uyguluyoruz." dedi.

        Balıkçılık sektöründe de kadınların etkinliğinin artırılması amacıyla projeler yürütüldüğünü vurgulayan Sağlam, 2017 yılından bu yana devam eden "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi" programı kapsamında, 2023 yılı desteklemesinde gemi sahibi veya ortağı kadın balıkçılara destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasının ödendiği bilgisini paylaştı.

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