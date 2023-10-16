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        Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına katılmak için bisikletle Samsun'dan İzmir'e gidiyor

        Samsun'da yaşayan ve Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına İzmir'de katılmak için bisikletle yola çıkan 67 yaşındaki Mehmet Ersoy Binalı, Havza'da mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:32
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        Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına katılmak için bisikletle Samsun'dan İzmir'e gidiyor
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        Samsun'da yaşayan ve Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına İzmir'de katılmak için bisikletle yola çıkan 67 yaşındaki Mehmet Ersoy Binalı, Havza'da mola verdi.

        Ata Yahşi Spor Kulübü yöneticisi olan Binalı, AA muhabirine, "Ata'dan Ata'ya 100. Yıl Bisiklet Turu"nu tek başına başlattığını söyledi.

        Turun iki amacı olduğunu belirten Binalı, şöyle konuştu:

        "Öncelikli amacımız Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılında, 29 Ekim'de İzmir'de olmak ve 100. yıl kutlamalarına kulübümüz adına katılmak. İkinci amaç ise 2022 yılında trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybetmiş olan triatlon dalında dünya üçüncülüğü kazanan milli triatlon sporcusu ve birinci kademe triatlon antrenörü Ata Yahşi'nin adını ve anısını yaşatmak."

        Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını dileyen Binalı, Samsun'dan İzmir'e ulaşmak için 1070 kilometre pedal çevireceğini söyledi.

        Havza'da kısa bir mola veren Binalı, konuşmasının ardından bisikletiyle İzmir'e doğru yola çıktı.

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