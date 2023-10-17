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        Çarşamba'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki araçlara ve duvarı çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:12
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        Çarşamba'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki araçlara ve duvarı çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.M.Ç. (24) idaresindeki 55 AAR 880 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 55 RU 426 plakalı hafif ticari araç ile 55 AIF 621 plakalı otomobile çarptı.

        Savrulan 55 AAR 880 plakalı otomobil, bahçe duvarı ve elektrik direğine çarparak durabildi.

        Kazada otomobil sürücüsü M.M.Ç. yanında bulunan K.A. (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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