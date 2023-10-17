Bafra Ovası'nda çeltikte 100 bin ton rekolte bekleniyor Çeltik hasadının devam ettiği Bafra Ovası'nda 100 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Çeltik hasadının devam ettiği Bafra Ovası'nda 100 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda çeltik üretiminin 132 bin dekar arazide gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeltiğin çok emek ve işçilik isteyen, maliyetli bir ürün olduğuna işaret eden Tosuner, hasat döneminin sürdüğünü belirtti.

Ovada çeltik ekili arazinin yüzde 10'unda hasadın yapıldığını, kalan bölümlerin de hasada hazır olduğunu vurgulayan Tosuner, "Tüketici ve işletmeci firmalar arasında çok büyük fiyat farkı var. Tarım Kredi kooperatiflerin alımları devam ediyor. 'Çeltik fiyatları 25 lira' dememizle olmaz, 27 liraya çıkar, 23'e de düşebilir. Çeltikte randıman çok önemli. Bafra'da çeltik üreticileri yüzde 67 randımanda çeltik üretimi yapıyor." dedi.

Çeltik fiyatının 60 randımanın 23, 65 randımanın 25 liradan başlaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Tosuner, "Bafra Ovası'nda 95 bin ila 100 bin ton çeltik rekoltesi bekliyoruz. Şu andaki randımanlarımız iyi ama hasat yüzde 50'lere ulaştığında yeni rakamları da açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Çeltik üreticisi Abbas Sertel de 100 hektar alanda üretim yaptığını anlatarak, "Çeltik fiyatı açıklanmadı, ürünümüzü kooperatife veriyoruz. Kooperatif almadığı zaman tüccara kalıyoruz. Tüccar da çeltik fiyatını düşürüyor." diye konuştu.

Çeltik fiyatının hasat dönemi yerine ekim döneminde açıklanmasına istediklerini dile getiren Sertel, şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimizden köylünün elini tutmalarını istiyoruz, köylü tüccarın eline kalıyor. Bizler üretiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, çabalıyor, çalışıyoruz. Allah'a şükür, dönüm başına 800 kilogram verim alıyoruz. Bu verim iyi ama fiyatta bizi eziyorlar."