Samsun Tarım Fuarı, sektör temsilcilerini 8. kez bir araya getirecek TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Samsun Tarım Fuarı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birçok sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Fuar, 22 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.