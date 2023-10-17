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        Samsun'da trafik ekipleri denetim yaptı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:43
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        Samsun'da trafik ekipleri denetim yaptı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Kavşağı'nda radar, emniyet kemeri, takograf ve belge denetimi yaptı.

        Ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 260 araç ve sürücüleri kontrol edildi.

        Denetimde 44 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için toplam 54 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Trafik ekiplerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.

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