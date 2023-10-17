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        Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, kurumun Samsun'daki fabrikasında inceleme yaptı

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Samsun'da Tarım Kredi Birlik AŞ Bafra Şubesi fabrikasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:49
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        Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, kurumun Samsun'daki fabrikasında inceleme yaptı
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        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Samsun'da Tarım Kredi Birlik AŞ Bafra Şubesi fabrikasında incelemede bulundu.

        Fabrika müdürü Şafak Zengin'den çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aydın, AA muhabirine, Samsun'un tarımın, tarımsal sanayinin yoğun yapıldığı kentlerden biri olduğunu söyledi.

        Samsun'da iki bölge müdürlükleri bulunduğunu dile getiren Aydın, "Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Samsun Bölge Müdürlüğü ile Samsun Tarım Kredi Kooperatif Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Çalışanlarımızla son durumu görüştük. Bu dönem çeltik alım dönemi. Geçen yıl bu bölgede üretilen çeltiğin üçte birini üreticilerimizden almıştık." dedi.

        Aldıkları ürünleri fabrikalarında nihai ürün haline getirdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da son durumu yerinde görmek istedik. Arkadaşlarımızın güzel çalışmalarına tanıklık ettik. Havalar müsaade ettiği sürece yeni ürün alacağız. Çiftçimiz ürettikçe Tarım Kredi hem piyasa regülasyonu hem marketlerde nihai tüketicinin gereksinimini karşılaması hem de Milli Savunma Bakanlığı ve vakıflar gibi kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çeltiği nihai ürüne dönüştürmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyoruz."

        Ziyarete Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci de katıldı.

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