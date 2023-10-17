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        Samsun'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen "Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi" kapsamında çiftçilere kanola tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:58
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        Samsun'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
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        Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen "Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi" kapsamında çiftçilere kanola tohumu verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği bahçesinde düzenlenen törende, proje çerçevesinde Samsun'da 180 çiftçiye yüzde 75'i hibe olmak üzere yaklaşık 1500 kilogram kanola tohumu dağıtılacağını söyledi.

        Kanolanın bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler arasında Türkiye'de üçüncü sırada bulunduğunu belirten Sağlam, "Bakanlığımız desteğiyle uyguladığımız 'Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi' kapsamında 2022'de 3 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı. Bu yıl ise dağıtılan tohumlarla 2 bin 980 dekar alanda ekim yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda çiftçilerimize iki çeşit tohum dağıtacağız." dedi.

        Samsun'da kanolanın en geniş ekim alanının Havza'da olduğunu dile getiren Sağlam, bitkinin Havza'da alternatif ürün olarak ekildiğini ifade etti.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de ilçede tarımsal proje desteklerinin arttığını belirterek, "Bunda en büyük etken, çiftçimizin gelişime ve yeni ürünlere açık olmasıdır. Tarımsal desteklerin artması için Çiftçi Kayıt Sistemi ile sulama ile ilgili projelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin ve çiftçilerimize destek olan kurumlarımızın yanındayız." diye konuştu.

        Proje kapsamında Havza'da 180 çiftçiye 2 bin 980 dekar alanda dikim yapılmak üzere 149 torba kanola tohumu dağıtıldı.

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