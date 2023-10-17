Büyükşehir Belediyesi eski alışveriş merkezinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapacak

Samsun Büyükşehir Belediyesince satın alınan eski AVM binasında sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022'de sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere 70 milyon 50 bin liraya satın alınan eski AVM binasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Projesi çalışmalarının sürdüğü 34 bin 500 metrekare alana sahip eski eski AVM binası için örnek konsept hazırlandı. Projede 5 bin metrekarelik kapalı fuar alanı, tematik mağaza, açık sergi alanı, 4 bin metrekarelik oyun alanı, sinema, 500 kişilik düğün salonu, çok amaçlı salon, toplantı alanları, illüzyon müzesi, atölyeler, workshop alanları, kütüphane, eğitim sınıfları, restoran ve kafe yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir için en doğru yatırımı yapmak, en iyi hizmeti üretmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Örnek projelerimizden biri de eski Makro AVM binasına yapacağımız projedir. Bu yapı 7'den 70'e herkese hitap edecek örnek konseptte bir yaşam olanı olacak. Hafta sonu, hafta içi her gün insanlar, çocuklarıyla bu alana koşacak. Gençler, çocuklar, aileler herkese hitap edecek bir proje hazırladık. En kısa sürede o alanı vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.