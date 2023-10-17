Çarşamba Dikbıyık İmam Hatip Ortaokulu'nun Erasmus+ proje başvurusu kabul edildi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2023 yılı teklif çağrısı döneminde Dikbıyık İmam Hatip Ortaokulu'nun proje başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2023 yılı teklif çağrısı döneminde Dikbıyık İmam Hatip Ortaokulu'nun proje başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Mustafa Soruç, yaptığı açıklamada, "Olumlu okul iklimi için daha dijital, daha kapsayıcı ve daha çok doğada olacağız" başlıklı projelerine 18 bin 618 avro hibe desteği verileceğini belirtti.

Proje kapsamında 3 öğretmenin İspanya'nın Cordoba kentinde, 3 öğretmenin Fransa'nın Nice kentinde, bir öğretmen ve 4 öğrencinin de İtalya'nın Palermo şehrinde bulunan kurumlarda bir haftalık çalışmalara katılacaklarını anlatan Soruç, proje faaliyetlerinin kaliteli yürütülmesi için iki hazırlık ziyareti de yapılacağını kaydetti.

Soruç, okulun güçlük çektiği dijital öğrenme ortamları, dış mekan eğitim etkinlikleri ve çok kültürlü eğitim ortamlarına dair uluslararası çalışmaları yerinde inceleyerek faydalı uygulamaları okullarına yansıtacaklarını ifade etti.