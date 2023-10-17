Samsun'da özel çocuklar için eğlence programı düzenlendi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği (SAMUKAD), down sendromlu ve otizmli çocukların sosyalleşmeleri amacıyla eğlence programı gerçekleştirdi.

SAMUKAD, otizmli ve down sendromlu çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte çocuklardan bazıları enstrüman çalarken, bazıları da dans ederek eğlendi.

SAMUKAD Başkanı Burcu Keskin, otizmli, down sendromlu ve köy okullarında ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Özel çocukları, sosyalleşmeleri ve iletişime geçmeleri için diğer çocuklarla bir araya getirdiklerini belirten Keskin, çocukların birlikte oyunlar oynayıp eğlendiklerini anlattı.

Keskin, dernek olarak bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini dile getirerek, "Zihinsel ve down sendromlu çocuklarımızın topluma entegre olmalarını hedefliyoruz. Bunu da sosyal medya üzerinden takipçilerimiz ve üyelerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Sadece engelli çocuklarımız değil, diğer dezavantajlı çocuklarımız için de çalışmalar yapıyoruz." dedi.