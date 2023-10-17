Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da özel çocuklar için eğlence programı düzenlendi

        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği (SAMUKAD), down sendromlu ve otizmli çocukların sosyalleşmeleri amacıyla eğlence programı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da özel çocuklar için eğlence programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği (SAMUKAD), down sendromlu ve otizmli çocukların sosyalleşmeleri amacıyla eğlence programı gerçekleştirdi.

        SAMUKAD, otizmli ve down sendromlu çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte çocuklardan bazıları enstrüman çalarken, bazıları da dans ederek eğlendi.

        SAMUKAD Başkanı Burcu Keskin, otizmli, down sendromlu ve köy okullarında ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

        Özel çocukları, sosyalleşmeleri ve iletişime geçmeleri için diğer çocuklarla bir araya getirdiklerini belirten Keskin, çocukların birlikte oyunlar oynayıp eğlendiklerini anlattı.

        Keskin, dernek olarak bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini dile getirerek, "Zihinsel ve down sendromlu çocuklarımızın topluma entegre olmalarını hedefliyoruz. Bunu da sosyal medya üzerinden takipçilerimiz ve üyelerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Sadece engelli çocuklarımız değil, diğer dezavantajlı çocuklarımız için de çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
        Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!

        Benzer Haberler

        Çarşamba Dikbıyık İmam Hatip Ortaokulu'nun Erasmus+ proje başvurusu kabul e...
        Çarşamba Dikbıyık İmam Hatip Ortaokulu'nun Erasmus+ proje başvurusu kabul e...
        Büyükşehir Belediyesi eski alışveriş merkezinde sosyal ve kültürel faaliyet...
        Büyükşehir Belediyesi eski alışveriş merkezinde sosyal ve kültürel faaliyet...
        Samsun'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
        Samsun'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
        Samsun'da balık fiyatları
        Samsun'da balık fiyatları
        Tramvayın çarptığı köpeğin ezilen ayağı kurtarılmaya çalışılıyor
        Tramvayın çarptığı köpeğin ezilen ayağı kurtarılmaya çalışılıyor
        Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, kurumun Samsun'daki fabrikasında inceleme y...
        Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, kurumun Samsun'daki fabrikasında inceleme y...