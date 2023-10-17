Samsun'da çiftçilere ücretsiz 10 ton gübre verildi Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Canik Belediyesinin işbirliğinde uygulanan buğday üreticilerine gübre desteği projesi kapsamında, üreticilere tamamı ücretsiz 10 ton gübre dağıtıldı.

Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Canik Belediyesinin işbirliğinde uygulanan buğday üreticilerine gübre desteği projesi kapsamında, üreticilere tamamı ücretsiz 10 ton gübre dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üretimin artması için belediyelerin çiftçilere destek amacıyla gübre dağıtımında bulunduğunu söyledi.

Buğdayın stratejik bir ürün olduğuna işaret eden Sağlam, "Bütün bölgelerimizde buğday, olmazsa olmaz ürünümüzdür. Samsun'da 2022'de 987 bin dekar alanda 327 bin ton buğday rekoltemiz vardı. İl genelinde dekarda ortalama üretim 335 kilogramdır. Canik ilçemizde ortalama rakam 239 kilogramdır. Onun için gübre desteği projelerini önemsiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerin hangi proje ile gelirse gelsin, hepsine destek vereceklerini dile getiren Sağlam, "Mali kaynağı bulmak bize ait. Siz ne projeniz varsa getirin, biz destekleyelim. Hepsini projelendirin, tamamına destek verelim. Kaynaktan yana sıkıntınız olmasın." ifadesini kullandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise daha çok üretim yapmalarını teşvik amacıyla çiftçilere destek verdiklerini vurguladı.

Buğday üretimi gerçekleştiren çiftçilerin toprak yapısına ve buğday üretimine uygun buğday altı gübrenin dağıtımını yaptıklarını belirten Sandıkçı, "Gübre desteğimizle hasat zamanı çiftçi kardeşlerimizin yüzünü güldürecek, ülkemizin bereketli topraklarında verimlilik seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Sürdürülebilir tarım prensiplerimiz doğrultusunda tarımsal üretimdeki verimliliği artıracak, gelecek nesillerimize verimli ve sağlıklı toprak miras bırakmak için yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere gübreleri dağıtıldı.

Törene Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Gül ile üreticiler katıldı.