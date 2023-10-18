Çarşamba'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 18.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:32
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ç. (17) idaresindeki 55 AIG 188 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde D.K. (43) yönetimindeki 55 E 2219 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.