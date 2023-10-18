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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Havza'da protesto edildi

        İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya Samsun'un Havza ilçesinde tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:38
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Havza'da protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya Samsun'un Havza ilçesinde tepki gösterildi.

        Havza Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Yunus Emre Derneği, İlim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İHH, Havza Ülkü Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği ve İnsani Yardım Derneği Havza temsilcilikleri tarafından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Kevser Camisi önünde bir araya gelen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

        Havza Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Halit Gökçe, el-Ehli Baptist Hastanesine İsrail'in saldırısını protesto açıklamasını okudu.

        Gökçe, "Burada sayımız değil önemli değil, önemli olan niyetimiz ve yapılan insanlık suçu olan saldırıyı kınama iradesini ortaya koymaktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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