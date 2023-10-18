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        Samsun merkezli araç hırsızIığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen araç hırsızlığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:08
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        Samsun merkezli araç hırsızIığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen araç hırsızlığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç hırsızlığına yönelik Samsun merkez olmak üzere İstanbul ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, farklı marka ve modeldeki 10 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirerek "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işlediklerini tespit edilen Samsun'da 15, İstanbul ve Çorum'da 4 olmak üzere 19 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada üzerinde şasi numarası bulunan 11 metal plaka, 19 araç satış belgesi, 52 araç ruhsatı, 7 araç plakası, çok sayıda araç alım satım işlemlerine ilişkin evrak ve diğer materyal, numaratör, ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek, bıçak ile 16,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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