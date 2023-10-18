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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:06
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 120,07 gram sentetik uyuşturucu, 675 sentetik ecza hapı, 5,77 gram esrar, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, 2'si kurusıkı olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ile fişekler ele geçirildi.

        Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

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