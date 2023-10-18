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        Salıpazarı Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

        Salıpazarı Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:21
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        Salıpazarı Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
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        Salıpazarı Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyenin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024, 2025 ve 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Salıpazarı Belediye Meclisi toplandı.

        Belediye Başkanı Halil Akgül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstererek, İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi.

        Gazze'de sivillere yönelik insanlık dışı ve alçakça saldırılarında ölen çocukların, yurtlarından zorla gönderilmek istenen masum Gazze halkının dramının dünyanın gözü önünde meydana geldiğini anlatan Akgül, "Bu zulme sessiz ve duyarsız davranan, İsrail'e desteklerini açıklayan Batı ülkeleri, döktükleri kanda bir gün mutlaka boğulacaklardır. Türk milleti olarak gittiğimiz her bölgeye adaletle hükmettik. Zalimin karşısında, mazlumun daima yanında durduk. Dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanındayız. İsrail ve destekçilerini işledikleri bu insanlık suçu nedeni ile kınıyor, bölgede akan akının ve zulmün bir an evvel son bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

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