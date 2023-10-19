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        Salıpazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:38
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        Salıpazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy, burada yaptığı konuşmada, 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlanmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

        Muhtarların demokrasinin kılcal damarları olduğuna işaret eden Gürsoy, "Zor koşullarda görev yapan, görevi başında şehit edilen muhtarlarımızı rahmetle anıyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Daha protokol üyeleri, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

        Programa Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli ile mahalle muhtarları katıldı.

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