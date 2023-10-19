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        Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:09
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        Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

        Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şube Başkanı Atilla Turguter tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Şahin konuşmansın başında İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

        Çelenk sunma törenine, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile muhtarlar katıldı.

        Çelenk sunma töreninin ardından muhtarlar ve katılımcıları şehitlik ziyareti gerçekleştirerek şehitler için dua etti.

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