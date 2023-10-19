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        Samsunspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:09
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        Samsunspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelin sahasında teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Denge hareketleriyle devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmana sakatlıkları geçen Marc Bola ve Rick Van Drongelen'in katılması teknik heyeti sevindirdi.

        Sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı ise takımdan ayrı koşu yaptı.

        Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Karadeniz ekibi, çalışmalarına yarın Samsun'da devam edecek.

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