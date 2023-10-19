Bafra'da kalp krizi sonucu ölen zabıta memuru içir tören yapıldı
Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını zabıta memuru Faris Selçuk için Belediye önünde tören yapıldı.
Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını zabıta memuru Faris Selçuk için Belediye önünde tören yapıldı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, törende yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Kılıç, "Tüm personelimin başı sağ olsun, mesai arkadaşımız, zabıta personelimiz Faris Selçuk'u cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlayacağız. Merhum Faris kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.
Selçuk'un cenazesi, Bafra Belediye hizmet binası önünde yapılan törenin ardından Gaziosmanpaşa Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.