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        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu, internet üzerinden Kariyer Günleri düzenledi

        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu, Kariyer Günleri kapsamında her hafta başka bir meslek elemanı ile internet üzerinden canlı bağlantı kurarak, öğrencilere merak ettiklerini sorma imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:40
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        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu, internet üzerinden Kariyer Günleri düzenledi
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        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu, Kariyer Günleri kapsamında her hafta başka bir meslek elemanı ile internet üzerinden canlı bağlantı kurarak, öğrencilere merak ettiklerini sorma imkanı sunuyor.

        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen Kariyer Günleri programında bu hafta, Atatürk Havalimanına internet ortamında bağlanan öğrenciler, hava kontrolörü Gökhan Sarpdağ'dan mesleği ile ilgili bilgi aldı.

        Sarpdağ, öğrencilere hem kendi mesleğini tanıttı, hem de Atatürk Havalimanı kulesinden yayın yaparak çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

        Öğrenciler, uçaklar, havacılık ve hava kontrolörlüğüne ilişkin sorular sordu.

        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Bünyamin Kıvrak, her hafta yapacakları bağlantılarla öğrencilerin geleceğe daha bilinçli hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, önceliklerini öğrencilerin az bildikleri ama ilgilerini çekebilecek mesleklere verdiklerini kaydetti.

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