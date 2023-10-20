Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da öğrencilerden şehit ailelerine ziyaret

        Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler şehit aileleri derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da öğrencilerden şehit ailelerine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler şehit aileleri derneğini ziyaret etti.

        Bafra İmam Hatip Ortaokulu ile Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl anma programı kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi ile şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Dernek başkanı Arife Gülal, öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, "Bizleri ziyaret etmeleri onur verici. Şehit ve gazilerimizi çocuklarımızla andık. Programı organize eden öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu, internet üzerinden Kariyer Günleri düzen...
        Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu, internet üzerinden Kariyer Günleri düzen...
        Vezirköprü'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Vezirköprü'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Samsun Ticaret Borsası
        Samsun Ticaret Borsası
        Bafra'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Bafra'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Bafra'da kalp krizi sonucu ölen zabıta memuru içir tören yapıldı
        Bafra'da kalp krizi sonucu ölen zabıta memuru içir tören yapıldı
        Samsun Milli Eğitim Müdürü Ağar'dan Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'na ziyar...
        Samsun Milli Eğitim Müdürü Ağar'dan Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'na ziyar...