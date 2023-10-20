Samsun'da öğrencilerden şehit ailelerine ziyaret

Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler şehit aileleri derneğini ziyaret etti.

Bafra İmam Hatip Ortaokulu ile Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl anma programı kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi ile şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Dernek başkanı Arife Gülal, öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, "Bizleri ziyaret etmeleri onur verici. Şehit ve gazilerimizi çocuklarımızla andık. Programı organize eden öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.