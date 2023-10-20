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        Samsun'da okul servis araçları denetlendi

        Samsun'da, okul servis araçlarına yönelik denetimde 592 aracın kontrol edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:25
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        Samsun'da okul servis araçları denetlendi
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        Samsun'da, okul servis araçlarına yönelik denetimde 592 aracın kontrol edildiği bildirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çocukların güvenli, rahat ve huzur içinde ulaşımlarının sağlanabilmesi için okul servis araçlarında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Zaman zaman genişletilmiş özel denetim de yapıldığı aktarılan açıklamada, "Genel hizmet birimlerinden takviye yapılarak il genelinde eş zamanlı 55 noktada 157 personelin katılımıyla okul servis araçları üzerinde denetim yapılmıştır. Bu kapsamda 592 araç kontrol edilmiş, ihlali tespit edilen 49 araca 47 bin 653 lira idari para cezası uygulanmış, 14 araç da trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, denetimlerin aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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