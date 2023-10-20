Havza Kaymakamı Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Özdemir, OSB'de inceleme yaptı Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Ayvat ve Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile Havza OSB'de yatırımları inceleyerek bilgi aldı.

Özdemir, Havza OSB'nin sunduğu imkanlarla hızlı şekilde büyüdüğünü dile getirerek, "Havza OSB'de yapılması planlanan TCDD yükleme rampası ve alan genişletme çalışmalarında gelinen noktaları değerlendirdik. TCDD yükleme rampası, sanayicilerimizin önemli ihtiyacına cevap verecek. Bu yatırım ile Havza OSB cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.

Acar da Havza OSB'de kenevir, hazır giyim, döküm ve inşaat sanayi gibi birçok alanda üretim yapan ve yapacak firmaların yer aldığını anlatarak, "Havza OSB'de genişleme planlanmakta. Daha cazip hale getirmek adına OSB'de ileri biyolojik su arıtma tesisi, trafo indirme merkezi, doğal gaz arzı ve demir yolu yükleme rampası yapımı için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz." ifadesini kullandı.