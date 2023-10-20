Türk Kızılaydan Havza MYO'da tanıtım ve gönüllü kazanım çalışması Türk Kızılay Havza Temsilciliği ile Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) tanıtım ve gönüllü kazanım çalışması yapıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği ile Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) tanıtım ve gönüllü kazanım çalışması yapıldı.

Havza MYO'da kurulan stant ile Kızılayın ülke genelinde ve ilçede yaptığı çalışmalar hakkında Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından bilgi verildi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ve gönüllüler tarafından da gönüllü olmak isteyenlerin kayıtları alındı.

Standı ziyaret eden Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Türk Kızılayın hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin Kızılay standına göstermiş olduğu ilgiden memnum. Kan bağışı çalışmaları başta olmak üzere elimizden geldiğince Kızılayımızın yanındayız." dedi.

Çalışmalar kapsamında Havza MYO'dan 50 gönüllü kazandıklarını belirtildi.