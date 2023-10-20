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        Samsun ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi, yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:02
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        Samsun ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
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        Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi, yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Samsun'daki Büyük Cami önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.

        Gıyabi cenaze namazına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve vatandaşlar katıldı.

        - Amasya

        Amasya'da Sultan Bayezid Camisi ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Milli İrade Platformu adına konuşan Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) Başkanı İbrahim Aslan, Filistin halkının şanlı direnişinin sadece bir milletin var olma direnişi değil, aynı zamanda Kudüs'ün savunulması ve İslam ümmetinin onur mücadelesi olduğunu söyledi.

        Gümüşhacıköy ilçesinde de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        - Tokat

        Tokat'ta, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

        Ali Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Gruptakiler, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        - Sinop

        Sinop'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Alaaddin Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada İsrail'in saldırılarının kınandığı konuşmalar yapıldı.

        Program, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılınması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

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