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        Terme'de Gastrofest Gönül Bağı Festivali ertelendi

        Terme Belediyesince düzenlenecek 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:34
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        Terme'de Gastrofest Gönül Bağı Festivali ertelendi
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        Terme Belediyesince düzenlenecek 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

        Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin gastronomi kültürünü tanıtmak için 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin İsrail'in savaş hukukunu ayaklar altına alarak Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle ertelendiği belirtildi.

        İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, tüm devletler ve insanlar bu çirkin saldırıya sessiz kalmamaya davet edildi.

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