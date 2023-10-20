Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kozluk Mahallesi'nde sağlık taraması yaptı

Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kozluk Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sağlık taramasında vatandaşlar, kontrolden geçirildi.

Ekiplerce meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak ile diğer kanser türleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirici broşür verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlikte diyetisyen tarafından katılımcılara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemi anlatılarak bezitenin yol açtığı sağlık sorunları hakkında da bilgi verildiği aktarılarak, "Katılımcıların vücut kitle indeksi, bel çevresi ölçümleri ve yağ analizleri yapılarak obezite ile mücadelede farkındalıkları artırıldı. Ayrıca diş hekimi tarafından vatandaşların ağız ve diş sağlığı taraması da gerçekleştirildi, psikolog tarafından isteyenlerle birebir görüşmeler yapıldı. Koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla diğer mahallelerde de muhtarlıklarla iş birliği içerisinde benzer etkinlikler yürütülmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.